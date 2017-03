"Invidia de Facebook", sindromul modern care face victime. Ce postari ii fac invidiosi pe prieteni

Au aceasta problema oamenii care isi vad viata numai in alb si negru, prin comparatie cu prietenii virtuali pe care ii urmaresc obsedant. In final, ajung la specialist, care ii diagnosticheaza cu depresie. Pozele din vacante exotice sunt cele mai pacatoase, dar si relatiile perfecte fac victime.

"Faptul ca ei au mai multi bani si calatoresc, eu nu am atatia bani. Si, da, recunosc ca am invidie pe cei care calatoresc mult", marturiseste un tanar.

"Te gandesti ca eu nu am, de ce nu am... Si pe urma te imbolnavesti. Si te macina pe interior. Mai ales de relatii", spune o adolescenta.

Acesta este momentul in care invidia devine chiar periculoasa, mai ales ca este alimentata de poze in care altii sunt fericiti, impliniti si indragostiti.

Astfel s-a nascut INVIDIA DE FACEBOOK, o stare emotionala intens studiata de psihologii straini de cand retelele de sociale au expodat.

Americanii au inventat inclusiv o scala a invidiei, sentiment care, necontrolat, poate naste frustrari sau depresie. Ultimul studiu arata ca pozele din vacanta nasc cele mai multe invidii, apoi relatiile sociale, urmate de relatiile de dragoste si familie. Cum ar fi ca o cunoscuta are copil, iar tu nu.

Dorina Stamate, psihoterapeut din Romania: "Prin aceste postari poate aparea aceasta indivie de facebook, care inainte nu era, pentru ca nu aveam acces la toata informatia. Oamenii nu stiau ce fac in orice moment prietenul. In situatiile in care stima de sine este scazuta, tu cu tine nu esti multumit, cand nu ai o imagine pozitiva despre tine, te influenteaza si ajungi la depresie."

Gelu Duminica, sociolog: "Invidia este sa moara si capra vecinuluI. Facebook aduce informatia mult mai repede si trezeste mult mai multe sentimente decat orice altceva."

Si mai ales, am adauga, daca nu realizezi ca cei mai multi posteaza pe Facebook jurnalul ideal, nu si momentele in care, la randul lor, sunt tristi sau au parte de esecuri.

Specialistii spun ca daca am reusi sa ne desprindem de mediul virtual si am incepe sa traim viata reala, am face un pas inainte. De exemplu, sa dezactivam retele de socializare de pe telefon si sa intram pe ele doar cand ajungem acasa, la calculator.

*Acest reportaj este realizat de Stirile Pro TV Romania.