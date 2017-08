Italia introduce venitul minim garantat. Cum pot beneficia moldovenii cu cetatenie romana de el

Rei inlocuieste actualul ajutor de incluziune activa, introdus in urma cu un an, si va fi acordat incepand cu 1 ianuarie 2018 tuturor celor care pot demonstra ca au “un proiect personalizat de activare si incluziune sociala si pe piata muncii”. Sunt eligibile doar familiile aflate „in saracie absoluta” – cu venituri sub 6000 de euro şi proprietaţi imobiliare – in afara locuintei in care stau - sub 20.000 de euro.

Cum pot beneficia romanii din Italia

Pentru a obtine Rei nu este neaparata nevoie de cetatenie italiana, putand beneficia de el si rezidentii. Acest venit li se acorda atat italienilor, cat si cetatenilor UE, inclusiv romani, si rezidentilor care au permis de sedere indelungata obtinut dupa 5 ani de sedere in Italia. Cererile vor putea fi depuse incepand cu luna decembrie a acestui an la primarii.

Sumele acordate de statul italian prin Rei pot merge de la 190 pana la 485 de euro pe luna pentru o familie. Prioritare vor fi familiile cu copii mici sau cu dizabilitati, gravidele si persoane peste 50 de ani fara un loc de munca. Venitul minim garantat li se poate acorda si celor care au deja serviciu, dar si somerilor, insa cu conditia ca acestia sa nu beneficieze de alte ajutoare sociale.

Rei nu va fi acordat pentru mai mult de 18 luni succesive, dar o familie poate beneficia de el de mai multe ori, cu conditia sa treaca cel putin jumatate de an intre perioadele de acordare a venitului minim garantat.

Potrivit estimarilor oficiale, vor beneficia de Rei circa 400.000 de familii, adica intre 1,8 si 2 milioane de persoane, dintre care 800.000 de minori. in 2016, potrivit statistilor oficiale, in Italia traiau in saracie absoluta 1,6 milioane de familii, , adica aproape 8 procente din populatie.