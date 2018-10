L-au vazut pentru prima si ultima oara. Mama si fratii barbatului care si-a pierdut sotia si fiul in explozia de la Rascani au venit pentru prima data din Camerun in Moldova, ca sa-si petreaca nepotelul pe ultimul lui drum - VIDEO

Mama si fratii barbatului, care si-a pierdut sotia si fiul de patru ani in urma exploziei de la Rascani, au venit din Camerun in Moldova ca sa participe la inmormantare.

Este pentru prima data cand vin in tara noastra si nu au mai apucat sa-si vada nepotelul, spun prietenii barbatului.

Corpurile neinsufletite ale femeii de 30 de ani si fiului ei de patru ani au fost puse intr-un singur sicriu. Pentru cateva ore acesta a fost depus in fata blocului in care s-a produs explozia.

Vor fi inmormantati la Cimitirul Doina din capitala.

In urma deflagratiei care a avut loc pe 6 octombrie, 4 persoane si-au pierdut viata, iar 8 oameni au fost raniti. Trei dintre ei raman internati in spital, printre care un salvator, dar si proprietara apartamentului, in varsta de 32 de ani, starea careia este grava.

Versiunea preliminara anuntata de seful Inspectoratului de Urgenta chiar in noaptea tragediei este ca gazul s-a scurs de la o butelie. Ulterior bucati din aceasta au fost gasite in apartamentul de la etajul 14. Mihail Harabagiu a mai spus ca o femeie le-ar fi declarat oamenilor legii ca deflagratia s-a declansat in momentul in care ea aprins lumina. Specialistii urmeaza sa efectueze o expertiza minutioasa a locului respectiv pentru a stabili cauza exacta.