La 18 ani e somelier cu acte in regula. Visul unui tanar din Floresti, care a devenit specialist in arta vinului la varsta la care legea abia ii permite sa cumpere o sticla cu vin - VIDEO

“Majoritatea oamenilor, chiar si cei de la tara spun ca vinul de casa este cel mai bun si cel mai sanatos si cel industrial dauneaza. Acesta este doar un mit. Acest So2 sau anhidrid se regaseste doar in bauturile gazoase. Si in iaurturi si in sucuri mai mult decat in vin."

Odata ajuns la majorat, Danu Frumusachi, si-a facut un cadou - cursuri de somelier. Acum, incearca sa dezlege miturile care circula despre licoarea care s-a transformat intr-o pasiune pentru el.

“Un alt mit este vinul produs din pastile. Logic sa vorbim ca in apa se pune ceva solid si de acolo apare si culoare, si alcool, si aroma. Pana cand stiinta nu a descoperit asa ceva. Acest mit a aparut din cauza vinului scazut la crama.”

Danu este student la Colegiul de Viticultura si Vinificatie din Stauceni. Vacanta de vara a devenit pentru el o posibilitate de a investi in propriile cunostinte.

Danu FRUMUSACHI, SOMELIER: “Constractul pentru scoala de somelier era 3500 de lei si eu lucram ca manager de promovar, si primeam doar 2 mii de lei plus bursa. Zic nu pot sa imi permit./Si de la lucru mi-au dat in gaj 3500 de lei, aproape salariul pe doua luni.”

A studiat secretele licorii lui Bachus alaturi de alti cursanti, mult mai mari ca el.

Danu FRUMUSACHI, SOMELIER: “18, 26, cel tanar si mai departe de 31, si era si o femeie de varsta mamei.”

Iar la inceputul acestei luni si-a primit si diploma, dupa care a si fost angajat la cel de-al doilea job, intr-un magazin select din centrul capitalei. Danu se poate mandri acum cu 3 locuri de munca. Sa fii minor si sa lucrez cu alcoolul nu e floare la ureche, ne spune el.

Danu FRUMUSACHI, SOMELIER: “Degustam si la sfarsitul anului intai, cand aveam 16-17 ani… asa cate o gurita, sa degustam.”

Danu Frumusachi se vrea acum si om de afaceri. Mizeaza pe ajutoare straine pentru a-si deschide propria vinarie sau un Wine Bar in Chisinau.