E primul si singurul barbat moasa de la noi din tara. Povestea tanarului care devenit vedeta la un spital din capitala pentru ca ajuta mamicile sa-si aduca pe lume bebelusii - VIDEO

Victor CHISENCO, MOASA: “Stateam la masa odata, dupa ce am absolvit liceul. Un unchi de-al meu imi spune: “Uite, ce degete fine si lungi ai! Tu ar trebui sa fii un obstetrician-ginecolog. Din pacate, rezultatele finale nu au fost de ajuns sa studiez la buget. De aceea, am ales calificarea moasa.“

Asa a inceput povestea singurului barbat din Moldova care de o luna este...moasa. Contrar tuturor parerilor auzite pana acum, Victor nu considera ca aceasta este o meserie doar pentru femei.

“- Buna ziua, doamna Olga. - Buna ziua.- Cate lauze avem?- 24.- Doamne-i ii este indicat pastile de aspirirna si supozitorii metronidazol.

Victor Chisenco, isi pune halatul alb si, zilnic, intra in sala de nasteri, fiind un sprijin de neinlocuit pentru viitoarele mame. Colegele lui Victor spun ca le-a trebuit ceva timp ca sa se obisnuiasca cu faptul ca muncesc alaturi de un barbat moasa. Este o raritate. Pana si masculinul cuvantului moasa nu exista. Olga Botezatu, ativeaza in aceasta sectie de 36 de ani si spune ca i se intampla pentru prima data asa ceva.

Olga BOTEZAT, MOASA: “Chiar in prima lui tura a lucrat cu mine si va spun sincer chiar mi-a placut. Pentru prima data noi am intalnit ca un baiat sa fie la noi in colectiv. Eu cred ca face fata. Ar fi de dori mai multi baieti sa mearga la scolile medicale.

Stie totul despre alaptarea copiilor, dar si regulile de igiena de dupa nastere. Asa ca, Victor isi viziteaza pacientele cu regularitate ca sa mai schimbe o vorba.

“- Ati alaptat azi? - Da. - Mananca bine? Ia sanul bine?

Si tinerele mamici recunosc ca la inceput au ramas de-a dreptul mirate sa vada ca moasa este ...un barbat. Printre ele si, Tatiana Railean.

Tamara RAILEAN, PACIENTA: “Chiar m-am uimit cand l-am vazut pe dumnealui ieri. Este atat de tanar, deja primeste nasteri si este moasa. Eu consider ca un barbat medic este mai atent.“

Victor spune ca ii place sa munceasca alaturi de femei. Mai ales, ca si la colegiul de medicina, era inconjurat doar de fete.

Victor CHISENCO, MOASA: “Eram 20 de fete si un baiat. Fetele m-au primit cald. Ele erau bucuroase sa ma vada cred ca singurul baiat.“

Potrivit datelor de la Ministerul Sanatatii, in spitalele din tara noastra, activeaza in jur de 600 de moase.