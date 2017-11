La doar 23 de ani are patru copii. O tanara din Bacioi a trecut prin multe greutati, a trait in conditii mizerabile, dar a reusit sa le infrunte si sa-si tina micutii alaturi, datorita CCF, care i-a amenajat o locuitna - VIDEO

La 23 de ani, Cristina are o familie mare si galagioasa. Stefan e singurul frate printre fete si pentru ca are tocmai cinci ani, el e seful aici.





Ionela are doi ani, iar locul ei in bratele mamei a fost luat acum sapte luni de surorile ei gemene.

Stau acum intr-o camera incapatoare in casa parintilor. Conditiile de aici sunt pentru ei imparatesti. Pana nu demult se inghesuiau cu bunicii intr-o incapere in care era aproape imposibil sa traiesti.





Copiii nu puteau fi tinuti asa, intr-o situatie atat de mizerabila, au decis cei de la asistenta sociala.





Cristina BIRCA, MAMA: “Atunci asistenta sociala I-a anuntat pe cei de la CCF.”





Reprezentantii CCF s-au implicat in cazul Cristinei tocmai din cauza ca exista riscul ca micutii sa ajunga in plasament, desi mama lor spune ca nu-si dorea lucrul acesta.





Astfel, tanara a fost ajutata cu bani si cu materiale de constructie ca sa-si faca un loc in care sa traiasca.





Acum tanara isi intretine copii impreuna cu sotul care lucreaza cu ziua.





Ca sa poata sprijini in continuare copiii cate sunt pe punctul de a fi despartiti de parintii lor, CCF organizeaza impreuna cu PRO TV Gala Generozitatii.





Concertul de caritate la care va canta soprana Valentina Nafornita va avea loc pe data de 1 decembrie la Palatul Republicii. Biletele mai pot fi procurate pe site-ul iTicket.md.