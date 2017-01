Gheorghe Urschi nu a mai iesit pe scena din 2011, cand a suferit un atac cerebral. Pentru cei peste 40 de activitate in calitate de actor, regizor si scriitor, el a fost supranumit “regele umorului”. Prietenii si familia si-au amintit de zilele in care Urschi aduna sali pline cu spectatori si era aplaudat minute in sir.