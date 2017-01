La multi ani, maestre! Gheorghe Urschi implineste astazi 69 de ani. Cei apropiati au pastrat traditia. Ce cadou a primit umoristul in acest an

Sarbatoare in familia regelui umorului moldovenesc. Gheorghe Urschi implineste astazi 69 de ani, iar colegii si prietenii, ca si in fiecare an, au venit sa-l felicite pe maestru. Traditional, in fiecare an Gheorghe Urschi primeste in dar simbolul anului. Asa ca in 2017 a primit... un cocos.