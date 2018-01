La multi ani, maestre! Gheorghe Urschi implineste astazi 70 de ani. An de an, regele umorului primeste in dar... simbolul anului. Ce cadou ar putea sa-i faca colegii si prietenii, in acest an - GALERIE FOTO

Traditional, in fiecare an, de ziua sa, maestrul primeste in dar, de la colegii de breasla si prieteni.... simbolul anului. 2017 a fost anul cocosului, asa ca maestrul a primit in dar un cocos.

Daca traditia se va pastra si in acest an... regele umorului ar putea primi un catelus.

Gheorghe Urschi nu a mai iesit pe scena din 2011, cand a suferit un atac cerebral. Pentru cei peste 40 de activitate in calitate de actor, regizor si scriitor, el a fost supranumit “regele umorului”. Prietenii si familia si-au amintit de zilele in care Urschi aduna sali pline cu spectatori si era aplaudat minute in sir.