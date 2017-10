Lasat in voia sortii de proprii copii. Un batran din Causeni risca sa moara de foame si printre gunoaie in propria casa. Asistentele sociale nu au mai trecut pe la el de doi ani, iar vecina care ii ia pensia il lasa flamand cu zilele - VIDEO

Barbatul de 74 de ani, care abia de poate face doi pasi, are trei copii, iar acum cativa ani si-a pierdut sotia. Potrivit postaritei, copiii au plecat peste hotare si au uitat de el, iar de cand a ramas singur, starea lui s-a agravat. Pensia de 1600 de lei este ridicata de o vecina, care s-a angajat sa aiba grija de el. Femeia insa l-ar lasa flamand cu zilele.

Sofia MALANCA, POSTARITA: “Am spus Janea, tu daca iai pensia mosneagului, fa macar ordine si o sa mancati amandoi din pensie. Dap tu iai pensia si nimic nu faci imprejurul casei si il lasi in asa hal. Iata sta flamand sarmanul. 3:45 Era sotia, era totul curat. Foisor, pasari aveau. In casa acum totul e furat. Nimic nu are, doar mizerie. I-am spus ca o sa te umpli de ceva, aici e tragedie.”

Am incercat sa vorbim cu vecina care ridica pensia batranului, insa aceasta a inceput sa ne injure. Nici cu barbatul nu am reusit sa discutam din cauza starii sale de sanatate.Asistentii sociali spun ca l-au ajutat pe batran atat timp cat locuia de unul singur. Au renuntat sa mai vina, cand la el s-a mutat un nepot, care tocmai iesise din inchisoare. Acum si acesta l-a parasit.

“Erau agresivi, consumau bauturi alcoolice. Nepotul nu deschidea poarta asistentilor sociali.”

Postarita a alertat si autoritatile, care spun ca nu au stiut de situatia batranului.

Vecinii spun ca-i mai duc din cand in cand cate o farfurie de mancare, insa din cauza mizeriei le este frica sa se apropie de batran pentru a nu se infecta.

“Eu am fost o data in casa si I-am dus ceva si mi s-a ridicat totul in gat si am spus ca mai mult nu ma mai duc. El moare de foame. El racneste de foame.”

“El are copii prin Rusia, dar ei nu dau nici un semn de viata. El a pierdut toate telefonale si legaturile cu copii, el trebuit de luat si dus la casa de batrani.”

Dupa ce casa barbatului va fi adusa in ordine, acesta va reveni in grija asistentilor sociali. Nu este exclus ca ar putea fi plasat intr-un azil pentru batrani.