Localnicii din Chetrosu si-au dedicat sambata salubrizarii satului. Cu mic, cu mare s-au adunat sa stranga mizeria adunata pe timpul iernii - VIDEO

"Am facut curatenie la cimitir am luat murdariile si le-am pus in saci”

"Am strans gunoaiele aruncate, sticle, pachete cu murdarii care sant aruncate chiar de oameni. Eu cand am fost aici la biserica, cand am vazut aceasta mizerie chiar singura am vrut sa ma apuc putin”

“Am chemat prietenii sa vie tot , i-am organizat sa vie sa stranga gunoiul sa ajutam, niste manusi am luat, ca ma rog oamenii sa nu cu manile goale sa stranga gunoiul”

Cei peste 30 de sateni si-au propus ca acest morman de gunoaie sa ramana doar o amintirie urata. Initiativa este a unei femei din Chetrosu, care spune ca nu mai putea suporta peisajul groazic, dar si mirosul urat.

Irina CIBOTARI "Pe parcursul iernii, tot oamenii au fost cei care au aruncat aici resturile. Dupa ce zapada s-a topit, mormanul a iesit la iveala."

Leonid ZALEVSCHI, PRIMAR CHETROSU "Activitatea, toata initiativa vine din partea intr-adevar din partea comunitatii, din partea oamenilor din satul Chetrosu // noi in fiecare an la gunoistea data ne luptam, aproape pana in partile celea era plina cu gunoi”





Arcadie BACIU, CONSILIER LOCAL “Cimitirul cand venim la pastile blajenilor se deschide o priveliste foarte neplacuta, eu am copilarit aici, aici era curat // acuma s-a aruncat o data fara a lua masuri, s-o aruncat a doua oara // nam venit aicea pentru ca se organizeaza de catre primarie // am venit la indemnul oamenilor ”





Autoritatile locale promit sa nu mai permita sa se ajunga in astfel de situatii, mai ales ca acum ii pot amenda pe cei care arunca gunoiul la intamplare.