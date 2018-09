Localnicii din Sireti stau de 2 saptamani fara apa potabila la robinete. Asta se intampla din cauza ca sistemul de apeduct instalat acolo nu reuseste sa-i aprovizioneze pe toti cu apa. Cel mai greu in aceasta stuatie le este batranilor - VIDEO

De 2 saptamani stau fara apa potabila la robinete. Este situatia in care s-au pomenit localnicii din satul Sireti, Straseni din cauza ca sistemul de apeduct instalat acolo nu reuseste sa-i aprovizioneze pe toti cu apa. In timp ce unii au in curti fantani artizanale cu apa cu miros de sulf, altii o cara cu caldarile de la fantanile din localitate. Cel mai greu in aceasta stuatie le este batranilor.