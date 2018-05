Locuitorii capitalei urmeaza sa decida la alegerile din 20 mai cine va administra orasul timp de un an. Tot ce trebuie sa stiti despre procedura de vot - VIDEO

Alegatorii pot vota doar la sectiile de votare unde isi au resedinta si unde sunt inscrisi in lista electorala. Operatorii vor gasi numele in registrul electronic, apoi va veti indrepta spre unul dintre membrii biroului electoral, caruia ii veti prezenta buletinul. Semnati in dreptul numelui dumneavostra si primiti buletinul de vot.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Dupa ce ati primit buletinul de vot va indreptati spre cabina de vot. In fata cabinei trebuie sa fiti de unul singur. Apoi aplicati stampila votat, o singura data, in dreptul concurentului electoral preferat.”

Se interzice categoric ca in momentul votarii sa va anuntati optiunea in public. Iar in cazul unei greseli, aveti dreptul sa cereti un alt buletin de vot, dar numai o data.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: "Dupa ce ati votat, introduceti buletinul impaturit in urna de vot."

Daca depistati vreo neregula in procesul de vot, trebuie sa anuntati imediat presedintele Biroului electoral al sectiei de votare, dar si observatorii.

Mihai TESCU, PRESEDINTELE SECTIEI DE VOTARE NR.12, BOTANICA: “Noi avem politie care ne supravegheaza permanent si in caz de ceva apelam la ei.”

Pana in ziua alegerilor, persoanele care nu se pot deplasa la sectiile de vot din motive de sanatate si persoanele aflate in detentie, cu exceptia celor care au comis crime grave si deosebit de grave au putut solicita urna mobila pentru a vota.