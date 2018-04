Locuitorii de la Balti isi doresc un gospodar in fruntea orasului. Municipiul se impotmoleste in probleme - drumurile sunt pline de gropi, trotuarele stricate, curtile - doldora de gunoi: “Salutare lui Usatii” - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: “Asa arata strada principala Stefan cel Mare din orasul Balti. Sunt atat de multe gropi, incat nu pot fi ocolite. Soferii care circula zilnic prin oras spun ca au nevoie de nervi de otel si multa rabdare.”

“Ingrozitor! Blestem aceste drumuri! A fost rau, dar acum e mai rau de o suta de ori.”

“Masina se desface.”

Nici pietonilor nu le este mai usor.

“Va fi oare si la noi pe Stefan cel Mare drumul bun? Uitati-va ce se face aici! Nu poti nici sa treci, sunt gropi.”

Pe strada am intalnit si cativa drumari. Acestia spun ca autoritatile au inceput lucrarile de reparatie inca acum cateva luni, iar, ulterior, acestea s-au oprit.

“Ce faceti? Smoala. Astupam crapaturile.”

E plina de gropi nu doar strada principala. In aceeasi stare sunt cele mai multe strazi din Balti, iar pe unele nu e nici urma de asfalt. Oamenii spun ca in ultima perioada si evacuarea gunoiului a devenit o problema in oras. Acest tanar ne-a povestit ca in curtea sa gunoiul nu a fost evacuat mai bine de patru zile. Si, pentru ca tomberoanle sunt pline, oamenii arunca deseurile pe unde apuca.

O alta curte, acelasi tablou.

“Fiecare plateste. Poate nu vor sa lucreze. Inainte erau tomberoane.”

Iar calatoria cu transportul public e un cosmar, se plang oamenii.

“Troleibuzele sunt vechi, te cutremura, ca poti sa zbori.”

Iar terenurile de joaca pentru copii in curti sunt doar… un vis pentru balteni. Pentru ca probleme in oras sunt multe, oamenii spun ca isi doresc la carma primariei un gospodar.





“Cinstit, in primul rand.”



“Trebuie sa fie un barbat bun. Sa munceasca pentru oameni.”

“Trebuie sa fie un gospodar care sa uneasca oamenii.”

Altii insa ii duc dorul fostului primar, Renato Usatii.



“Salutare lui Usatii!”





Primii doi candidati pentru functia de primar de Balti au fost anuntati. Socialistii merg in alegeri cu Alexandru Usatii, fost viceprimar al municipiului care spune ca nu are nicio legatura de rudenie cu fostul primar de Balti, Renato Usatii.

Alexandru USATII, CANDIDAT DESEMNAT PSRM, BALTI: “Nu sunt ruda cu Renato Usatii."

Iar PPDA o propune pe designerul vestimentar Arina Spataru.

Arina SPATARU, CANDIDAT DESEMNAT PPDA, BALTI: „M-am nascut la Balti.”

Termenul limita pentru depunere a dosarelor pentru inregistrarea candidatilor la functia de primar este 19 aprilie. Alegerile locale in Balti vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Renato Usatii, care se afla la Moscova de mai bine de un an si jumatate, si-a dat demisia. Acesta este dat in cautare internationala, fiind acuzat ca ar fi comandat omorul bancherului rus, Gherman Gorbuntov. Usatii spunea ca este nevinovat.