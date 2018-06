Locuitorii din Causeni vor scapa de inundatiile provocate de revarsarea raului Botna. Dupa aproape 3 decenii albia fluviului a inceput sa fie curatata - VIDEO

Ludmila Tutureanu, spune ca ultima data raul Botna a fost curatat in anii 80, iar de cativa ani, dupa fiecare ploaie, nivelul apei creste, iar fluviul se revarsa si inunda gospodariile.

“In zona aceasta este cel mai mare pericol cand sunt ploi toata apa se opreste iata aici. Stam cu apa in permanenta si cu glod.”

“Aceasta apa se aduna cand sunt ploi torentiale mari, topire de zapada, primavara tot timpul beciurile la oameni sunt pline cu apa.”

“ Nu putem intra.”

Oamenii spun ca asteptau de ani de zile acest moment si ca sunt incantati.”

“E foarte bine venita ideea sa curete canalul. Permanent aici ca se face un lac.”

Curatarea albiei raului va usura viata locuitorilor din Causeni. Acestia vor scapa si de namolul care se aduna in fiecare primavara.

Grigore REPESCIUC, PRIMAR, CAUSENI: “Noi am inceput in 2018 curatarea albiei raului Botna. Lucrarile se fac intr-un tempou foarte mare. Credem ca anul acesta o sa finisam pana la capatul fluentul dat. In segmentul acesta vor fi pasuni foarte bune. Fiecare cetatean va avea posibilitate sa tina o capra, o oaie, o vaca. Ne gandim sa facem pana la 4 poduri.”

Lucrarile de curatare si adancire a albiei raului urmeaza sa fie finalizate in septembrie. Sunt finantate de fondul ecologic si bugetul local si ajung la peste 200 de milioane de lei.