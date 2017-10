Locuitorii din Stauceni vor ajunge in capitala cu troleibuzele fara fir. Vezi cand se va intampla acest lucru - VIDEO

In jumatate de an, locuitorii din Stauceni vor ajunge in capitala cu troleibuzele fara fir. 5 unitati de transport, asamblate la Regia Transport Electric vor fi puse pe ruta in primavara. Intinerarul inca nu a fost stabilit. Localnicii, care mai ales dimineata ajung destul de greu in oras, saluta initiativa autoritatilor.