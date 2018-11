Locuitorii unui bloc de la Botanica au ajuns la capatul rabdarii. De o luna, in curtea lor se intinde un sant de cateva zeci de metri lungime: "Un copil a cazut acolo si nu l-a vazut nimeni" - VIDEO

Aceasta femeie este angajata sa faca ordine in curtea blocului. Am gasit-o in timp ce se chinuia sa stranga frunzele amestecate cu pamant de pe marginea santului. Femeia spune ca de o luna, munca ei a devenit mai grea.

“Acuma daca o sa fie ploi nu este atat de periculos ca oamenii vor vedea ca este apa. Dar cand va cadea zapada, un copil o cazut si nu l-a vazut nimeni, afara e ger.”

De-a lungul santului, lasat balta dupa ce a fost sapata se aduna gunoaie.

“Au sapat si au zis ca pana pe sapte noiembrie va fi tot curat. Nu intelegem asteapta iarna probabil sa ninga. Nu ai cum sa treci sau sa pui ceva la uscat.”

Indignati de situatie sunt si parintii, care spun ca acum nu-i pot lasa pe copii singuri la terenul de joaca nici pentru cateva minute.

“La mine copilul este in ograda sa se joace cu alti copii. Aici este sapat, copilul ca sa treaca in cealalta parte trebuie sa fie ajutati de parinti. Noi niciodata acum nu-i lasam.”

Reprezentantii furnizorului de curent spun ca santul a fost sapat pentru a schimba firele electrice, care sunt deja vechi.

Veronica MORARU, MANAGER COMUNICARE GAZ NATURAL FENOSA: “Regretam inconvinientele create pentru locatari. Lucrarile s-au tergiversat din cauza retinerii importului unui anumit tip de cabluri care astazi deja au ajuns in tara si pana miercurea viitoare deja sa fie finalizate.”

“Au promis ca o sa vina miercuri si o sa faca, pai nu stiu care miercure ca demult au spus. Nu au spus nici luna nici anul.”