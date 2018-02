Loviti de preturi mari, facturi uriase si cu salarii mici... dar in masini de lux! Tot mai multe automobile de zeci de mii de euro circula zilnic prin Chisinau. Cu cat au crescut vanzarile de SUV-uri in 2017 - VIDEO

Nu trebuie sa fii mare expert ca sa-ti dai seama ca fiecare al patrulea autoturism care trece pe strada e unul scump. Sa facem un simplu calcul. In doar 10 minute pe Viaduct au trecut circa 30 de milioane de lei, cat suma alocata din bugetul municipal pentru alimentatia copiilor in gradinite pentru anul 2018.

"-Cat de scumpa este? -Nu stiu, a fost un cadou de la sotul si nu mi-a zis. Este noua are dotari de toate. Daca este o afacere profitabila de ce, nu? Sotul este antreprenor si eu tot. Eu sunt functionar, lucrez la stat."

Faptul ca vedem mai multe masini noi pe strazi este confirmat si de statisticele care spun ca anul trecut in Moldova s-au vandut cu 25 la suta mai multe masini noi decat in 2016, adica cu 1.326. Daca aruncam o privire pe strazile capitalei intelegem si ce fel de automobile. Deloc ieftine. E omenesc sa iti doresti mai bun si mai mare, dar de unde daca salariile nu cresc, o spun unii soferii care se multumesc si cu o masina la mana a doua.

"De la conducere, din Parlament, de unde?! Toti sunt functionari de stat. Doar nu oameni simpli merg cu masini scumpe. Intrebarea e simpla, cine e la conducere, acela e si pe cal."

Intre timp, expertii economici spun ca motivul pentru care avem mai multe masini noi pe strazi decat in anul 2016, este ca atunci moldovenii s-au speriat de cursul valutar, iar in 2017 si-au cumparat automobile in leasing rugandu-se ca leul sa se duca in jos.

Veacelsav IONITA, EXPERT ECONOMIC IDIS VIITORUL: "Automobilele noi sunt luate de cele mai multe ori in leasing. Masina se procura de regula in euro, dar este si in dolari, iar leasingul il iai de la banca in lei. In conditia in care la noi leul s-a apreciat cu aproape 20 la suta, fata de valuta, atunci creditul luata de banca in leasing, practic a devenit mai ieftin."

Lucru confirmat de un sofer care isi astepta sotia in parcarea unui mall.

"E imprumutata, in credit cum s-ar spune. Ea lucreaza. - In ce domeniu? -Judecata. -Si cat mai aveti de platit? - Mai este o bucata bunisoara. -Nu ati putut da banii cash? - Nicicum, de unde? Masina e solida, confortabila. -Dar puteti sa ne spuneti cat mai aveti de platit la ea? -Nu pot sa va spun la moment."

De unde au, de unde n-au, soferii moldovenii spun ca o masina te scapa de multe probleme, iar un SUV e o varianta perfecta pe drumurile noastre.

"Cat ati dat pe masina? E cadou, masina e 10 mii de euro. Mercedes, dotata cu toate sistemele necesare. Sunt mai bune, la noi drumurile sunt cam rele si masinile astea, rezista la drumurile noastre. Sunt inalte, comode, 4x4."

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Cei care si-au cumparat anul trecut masini noi, nu au luat neaparat decizia in salonul auto, asa cum ar fi de asteptat, ci… in strada. Statisticile arata ca jumatate din automobilele noi vandute anul trecut au fost SUV-uri, iar vanzatorii spun ca moldovenii le-au cautat din cauza gropilor prin care au dat pana au ajuns la salon."

Marin CARABET, DIRECTOR DE VANZARI: "Calitatea drumurilor din start influenteaza achizitia. Garda cat mai mare primul factor. Pana la urma SUV-urile anume asta dau clientului satisfactia de a merge pe drumuri mai proaste, de a fi mai independent in conditii mai proaste de drum, pot ajunge in locuri mai putin accesibile."

Totodata, reprezentantii saloanelor auto spun ca moldovenii isi aleg masina in primul rand pentru brand.

Marin CARABET, DIRECTOR DE VANZARI: "Foarte important cum arata, ce o sa spuna lumea despre el, de aceea imaginea conteaza foarte mult pe piata noastra."

Potrivit site-ului piataauto.md, in segmentul SUV-urilor de lux, cele mai populare modele in anul 2017 au fost Mercedes-Benz GLE, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60, Audi Q7, Porsche Cayenne, BMW X5 si Lexus RX.