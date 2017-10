Lovitura pentru fumatori. Pretul tigarilor ar putea creste cu 40 la suta

Astfel, producatorii de tutun nu vor avea voie sa le vanda mai ieftin. Initiativa vine din partea deputatului democrat Iurie Chiorescu, care a cerut modificarea unui articol din legea bugetului de stat.

Daca legea ar intra in vigoare in aceasta luna, atunci pana la sfarsitul acestui an, bugerul de stat ar incasa venituri suplimentare de 12 milioane de lei din aceste majorari. Proiectul de rectificare are toate avizele, iar ieri a fost aprobat si de comisia parlamentara. Acum, acesta urmeaza sa treaca si filtrul legislativului si a fost deja inclus pe ordinea de zi pentru sedinta de maine a plenului.

Ca modificarea sa fie publicata si in monitorul oficial, deputatii trebuie sa o voteze in doua lecturi. Fumatul in public a fost interzis in Moldova pe 31 mai 2016, iar din ianuarie 2018, producatorii de tigari vor fi obligati sa publice pe pachetele de tigari avertizari despre pericolul fumatului, insotite de pictograme. Legea antifumat a fost adoptata in 2015 la recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, fiind o cerinta a Acordului de Asociere.