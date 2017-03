"M-au sunat colegii si mi-au spus ca sunt vedeta!" Cine este soferita de troleibuz a carei poza cu fusta in bataia vantului a facut furori pe internet: "Vedem sa nu fie defectat, controlam rotile, usile si pornim la drum" - VIDEO

Aurica STRAJESCU, CONDUCATOR DE TROLEIBUZ: "Intotdeauna am avut placere de masini mari….La o varsta oarecare, am inteles ca vreau sa fiu sofer de troleibuz. Ma consider un om implinit. La 21 de ani m-am decis. Am facut ….un an de zile de invatatura...sase luni practica si sase luni teoria. - Si a-ti reusit din prima? - Sigur. Cum sa nu reusesc…. Poate nu la toti le place, dar mie imi place serviciul care-l fac."

Ea este cea care a ajuns pe buzele tuturor, dupa ce poza intr-o fusta mini a devenit virala pe internet.

Aurica STRAJESCU, CONDUCATOR DE TROLEIBUZ: "Toata chestia asta s-a intamplat in momentul cand imi faceam serviciul. Ma uitam la carbunii la care trebuie sa ma uit daca sunt intregi sau nu, si in timp de jumatate de ora m-au sunat colegii si mi-au zis ca sunt vedeta. Eu nu am nici pagina pe retelele de socializare, dar nici nu ma var acolo."

Comentarii au fost multe, unele chiar piparate, insa Aurica nu are de gand sa renunte la stilul care o defineste- fustele scurte si rochiile.

"Calatorul cela care sta la statie, vede in primul rand soferul. Si normal ca trebuie sa arat corespunzator. Le face placere cand vad o doamna... aranjata, frumos, curat."

O zi de munca pentru Aurica Strajescu incepe uneori la cinci dimineata.

Aurica STRAJESCU, CONDUCATOR DE TROLEIBUZ: "Venim la serviciu, trecem narcologu. Noi suntem conducatori. Trebuie sa fim in stare, una ca estetic, dar si normali adecvati. Ne luam itinerarul de munca . Ne pregatim de traseu. Masina sa nu fie defectata, controlam rotile, usile...si la lucru."

Colegii de serviciu ai soferitei spun ca e o placere sa lucrezi cu ea, dar si sa o privesti.

Sergiu RUSU, LACATUS DE STATIE: "Se aranjaza bine, lucreaza bine. E o placere sa lucrezi cu dansa."

"Fetele care-s fete, femei, umbla in fuste, dar nu in pantaloni, in saci. Intr-adevar poti sa te uiti la dansa…"

A vazut poza si seful regiei transport electric, care spune ca exista niste reguli vestimentare pentru soferite.

Gheorghe MORGOCI, SEF RTEC: "Este o rugaminte fata de ele ca partea de sus sa fie de culoare albastra, de culoarea troleibuzului, dar jos? Nu conteaza, la gustul dumnealor. "

Aurica are acasa un sot, pe care-l descrie ca fiind foarte intelegator. Asa ca, desi munceste intr-un colectiv de peste 50 de barbati si mai poarta fuste scurte, partenerul ei nu e deloc gelos.

Aurica STRAJESCU, CONDUCATOR DE TROLEIBUZ: "Noi ne-am intalnit cand eu deja activam. Pe parcurs a vazut cum mi-e tinuta. O zis ca iaca o sa am si femeie sofer de troleibuz."

Mai ales ca in timpul liber, femeia isi alinta sotul cu bucate alese.

Aurica STRAJESCU, CONDUCATOR DE TROLEIBUZ: "Ce prefera? Zeama de pui. Bors rosu numaidecat. Peste copt in cuptor, carne coapta. Mai sanatos ne staruim."

Din peste cei 700 de soferi de troleibuz din capitala, 28 sunt femei.