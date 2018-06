Mai bine de o saptamana satul Balabanu din Taraclia a trait prin intuneric. Lumina a disparut odata cu uleiul de la tranformatorul electric, care a fost furat: "E foarte greu" - VIDEO

Satenii din Balabanu spun ca pe temperaturi de 34 de grade nici beciurile nu-i ajuta sa salveze produsele alimentare.

Eugenia DORNEA, SATEAN: “Vedeti ce miros e aici, o gramada produse o sa le arunc la caini. Si acum trebuie sa le procur din nou. Uitati-va aici e carne, aici e carne, tot se strica. Eu batrana la 75 de ani sa arunc atata produse, cine pe urma o sa-mi dea.”

Satenii trebuie sa le faca pe toate pana la apusul soarelui, atunci cand la putere vin lumanarile.

Ecaterina DORNEA: “Am venit la parinti in ospetie, si asa strasnicie. Asa ceva eu nu ma asteptam, ca o sa trebuiasca sa spal cu mana. Oamenii deja de o suta de ani nu spala cu mana. Noi incercam sa facem toate conditiile pentru parinti.”

Oamenii se plang ca au aruncat kilograme de carne la caini.

“S-a stricat totul in frigider, numai carne, am luat un porc de cinci mii de lei si la urma am ramas cu nimic, am hranit cainele. Tot s-a stricat, patru sertare de gheata s-a dus la caini.”

Jana PAVEL: “E foarte greu fara lumina, trei copii, nu este doar unu. Mancarea nu o poti face mai putina, daca faci mai multa se strica si e foarte greu cu copil mic si fara lumina.”

Si aceasta mamica intampina greutati de cand a fost deconectata lumina.

“Suntem cu copil mic plus alimentatia artificiala, totul trebuie sa sterelizam. Este ceva iesit din comun, frigiderele toate dezghetate, trebuie sa pun sa spal cu mana ca masina se odihneste.”

Primarul din sat spune ca a anuntat despre aceasta problema la raion si i s-a spus sa astepte.

Nicolae PAUCI, PRIMAR SATUL BALABANU: “Nu ai la cine sa te plangi ca sa ne ajute pe noi, cati oameni stau fara lumina. Jumatate de sat sta fara lumina. Tara civilizata ne ducem in Europa dar fara lumina.”

La fata locului astazi au venit responsabilii de la Gas Natural Fenosa.

Victor MARIN, MANAGER, GAS NATURAL FENOSA, TARACLIA: “De la inceputul lunii s-au inregistrat 9 cazuri de furt de ulei din transformator, iar centrul de reparatie a transformatoarelor nu reuseste sa indeplineasca tot volumul de munca, astfel ca sa le instalam la timp.”

Spre seara satenii au fost conectati la energie electrica. Furnizorul de curent spune ca furtul de ulei din transformatoare a adus prejudicii de trei sute de mii de lei in Taraclia doar de la inceputul anului. Uleiul din tranformatorul electric poate fi folosit la vehicule.