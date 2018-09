Mai multe familii din Chisinau sunt la culmea disperarii. Din cauza mansardelor construite pe acoperis, apartamentele lor s-au transformat intr-un loc plin de mucegai, iar la fiecare ploaie totul este inundat: "Cand ploua, noi plutim" - VIDEO

“Noi suntem condamnati la moarte inaite de vreme.’’

Apartamentul familiei Verbitchi, arata ca un santier in care de la intrare se simte un miros greu din cauza umezelei si mucegaiului. Deja ani la rand cand afara ploua, ploua si in casa lor, asa ca tapete demult nu mai au pe pereti. Tavanul este ingalbenit iar placile cad una una cate una.

Ana VERBITCHI: “Noi am scos tot. Tapetele s-au inmuiat au cazut jos cu tot cu tencuiala. Acum cand ploua, la noi in casa e baltoaca. Noi noptile nu dormim. Eu m-am imbolnavit. Nu am cu ce sa respir.”

Acest chin al familiei Verbitchi dureaza deja de sase ani, dupa ce firma care construia mansarda deasupra blocului a falimentat si nici macar nu a acoperit santierul.

In aceasi situatie sunt si alte cateva familii, care locuiesc in acest bloc de pe strada Sucevita din sectorul Buiucani.

“Facem o reparatie in casa si nici ca cum nu putem din pricina la acoperis. Stau cu pelicula deasupra atatia an. Asta e normal? Daca am pus o iscalitura asa toata viata sa stau cu pelicula.”

Aceeasi firma a construti mansarde si pe blocul vecin, dar nici acolo nu a terminat lucrarile. Desi le-a promis ca va renova blocul, au fost schimbate doar geamurile din scara.

“Curge de sus acoperisul, omatul sparge zapada.”

Dupa ce au aflat ca firma a falimentat locatarii nu au mai reusit sa dea de proprietari. De ani de zile bat pe la usile preturii si pe la primarie insa in zadar.

Ana VERBITCHI: “Noi la primarie nu avem ce cauta ne-a zis presedintele casei. Am apelat la doamna Silvia, parca se apucase de lucru. Acum am apelat la domnul Codreanu. Eu inteleg ca poate nu are posibilitatea sa ne traga atentia dar vine iarna, noi stam cu frica. Cand vine ploaia noi plutim.”

Viceprimarul Nistor Grozavu, spune ca in situatia in care locatarii au de suferit din cauza mansardelor nefinisate, primaria va interveni prin intermediul Directiei Locativ Comunale.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “Unde sunt situatii ca mansarda a fost finalizata incercam de la proprietarul mansardei sa o duca la o buna functiune iar daca nu prin Directia Locativ Comunala se vor face lucrari de izolare.”

Grozavu spune ca mansardele care au fost construite mai mult de jumatate ar putea fi duse la bun sfarsit de primarie. Totodata acesta sustine ca municipalitatea a facut o mare greseala pentru ca nu a solicitat garantie bancara de la companiile care au inceput lucrarile. Nu am reusit sa gasim reprezentatii companiei care a construit mansardele. Anterior pe numele fondatorilor firmei au fost deschise dosare penale.