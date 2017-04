Mai multe sate din Anenii Noi si Causeni, in bezna deja de cinci zile. Pilonii sunt doborati la pamant, iar cablurile electrice stau insirate pe drum, ca abia ai unde sa calci - VIDEO

Locuitorii satului Serpeni din Anenii Noi spun ca nu mai au puteri sa sune la furnizorul de curent electric care nu gaseste nici o solutie pentru ei. Nina Cerga locuieste cu sotul sau si are grija de mama bolnava. Femeia spune ca ii vine foarte greu fara curent electric.



Fara lumina in casa Nadejda Plescan a luat frigiderul si l-a dus la rude care locuiesc in celalalt capat de sat, dar care nu a fost afectat de urgia alba.



Toata mahala se afla in aceasi situatie. Deconectate partial de la curentul electric mai sunt inca 11 localitati din raionul Anenii Noi. La Causeni este si mai grav. Orasul si 15 sate sunt in bezna. Zeci de familii, care locuiesc la bloc stau deja de 4 zile in frig si in intuneric.





Si acolo, cablurile atarna in curtile oamenilor, care nu se incumeta sa le fereasca de frica sa nu fie electrocutati.

Potrivit Serviciului Situatii Exceptionale, 88 de localitati din 8 raioane din sudul si centrul tarii raman partial deconectate de la curentul electric. Cele mai afectate zone sunt raionale Causeni, Anenii Noi, Leova, Cahul si Cantemir. Astazi in teren au fost antrenate 22 de echipe de interventie de la Gas Natural Fenosa.