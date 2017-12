Mai multi biciclisti deghizati in Mos Craciun au strabatut strazile capitalei si au adus magia sarbatorilor de iarna in cateva familii nevoiase: "Vezi zambetul copiilor, ei se bucura de asta!" - VIDEO

Este cea mai asteptata seara din an mai ales de copiii care i-au trimis Mosului cele mai arzatoare dorinte. Pana sa ajunga, batranelul darnic si-a trimis inainte ajutoarele. Iar pentru ca zapada lipseste, spiridusii au abandonat saniile si au sosit pe doua roti. Imbracati in haine rosii si incarcati de cadouri biciclistii au strabatut capitala si au adus magia sarbatorilor de iarna in cateva familii nevoiase.