Dupa 45 de ani, mai multi absolventi ai unei scoli din Drochia au mers acasa la profesoara lor si i-au spus la multi ani, in ziua in care a implinit 75 de ani. Reactia dascalului - VIDEO

Profesoara Valentina Bideac din satul Iliciovca, Drochia a avut parte de o surpriza extraordinara. Fostii sai elevi au venit sa o felicite.

Valentina BIDEAC: “Eu nu m-am asteptat, eu stiu ca mereu intra cineva la mine in aceasta zi si lasa o urma. Ma bucur ca am asa elevi, eu la scoala nu am avut elevi preferati, pe toti i-am iubit si ii iubesc ca pe ai mei.”

Isi aminteste cu nostalgie cum dupa ce a absolvit universitatea, s-a intors in satul natal, unde a predat limba si literatura rusa timp de 10 ani. Ulterior a devenit profesoara de engleza. A activat la scoala pana in anul 2013, iar de cand a plecat preda ore individuale de engleza. Nu are copii si nepoti, asa ca alinarea sa au fost mereu elevii.

Valentina BIDEAC: “Toti copii mici alearga dupa mine si ma numesc mama, vedeti cum soarta a fost, copiii mei nu ii am, insa ei toti sunt copii mei.”

Oaspetii spun ca nu puteau trece cu vederea aceasta zi, deoarece profesoara le este ca o mama.

Anatolie LUCHIANIUC: “Elevii care au obtinut multe in profesii si inalte rezultate, ea a educat in fostii sa-i elevi sa fie cumsecade si cinstiti. Ea poate sa se mandreasca cu ei.”

Au stat la o masa ca o familie mare si si-au adus aminte de cele mai frumoase momente din anii de liceu.

Boris BIDEAC: “Noi demult cautam un motiv ca sa ne intalnim toti, imi pare rau ca nu a venit toata lumea. Am felicitat-o, ea este multumita si noi la fel.”

In cinstea profesoarei, fostii elevi au lansat si focuri de artificii.