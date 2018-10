Mai multi oameni dintr-o localitate din Stefan Voda nu isi pot recupera terenurile agricole pe care le-au dat in arenda unei companii. De doi ani tot incearca sa obtina pamanturile, dar in zadar - VIDEO

In fata casei de cultura s-au adunat mai multi localnici din satul Festelita, raionul Stefan Voda. Oamenii disperati isi cauta dreptatea dupa ce si-au dat in arenda terenurile agricole. Potrivit lor, contractele au expirat inca anul trecut. Ion Ceban spune ca de mai bine de 10 ani da pamantul in arenda, insa in ultimii cativa ani este nemultumit de conditiile arendasului.

Ion CEBAN, SATEAN: "In ultimii ani au aparut dificultati intre oameni si arendas. Fiindca plata se mentine de mai multi ani. Avem doi ani decand am scris cerere pentru a ne elibera terenurile."

Oamenii spun ca se intampla sa primeasca mai putina roada, iar uneori – sa nu o primeasca deloc. Nicolae Galafton sustine ca nu mai are puteri sa lucreze la pamant, de aceea a decis sa-l dea in arenda.

Nicolae GALAFTON, SATEAN: "Ne-am hotarat sa-l luam pentru ca ei nu ne dadeau produsele care este norma. Ei nu vor sa ne elibereze deja a doilea an suntem in proces cu ei. Dar ei nu vor sa ne elibereze pamantul."

Nicolae Vidrasco impreuna cu alti sateni au deschis o gospodarie taraneasca, iar acum si alti oameni vor sa li se alature. Asa ca vor sa-si intoarca pamanturile.

Nicolae VIDRASCO, SATEAN: "La timpul de fata nu a fost eliberat nici un hectar. Ei promit ca trebuie sa elibereze insa tot sta pe loc. Motivand ca tarziu ne-am adresat."

Aproape 50 de oameni au scris cerere de intoarcere a terenului agricol. Acestia s-au adresat si in judecata. Avocatul sustine ca proprietarii evita sa vorbeasca cu oamenii si refuza sa transmita terenurile.

Marina FRECOTAN, AVOCAT: "Avem o decizie a curtii de apel in partea constatatoare invoca ca litigiul de fapt s-a epuizat, contractul de arenda fiind epuizat. Urmeaza ca arendasul sa transmita proprietarilor terenurile."

Administratorul companiei care arendeaza terenurile sustine ca are in posesia sa o mie de hectare. Iar tot ce spun oamenii sunt niste acuzatii fara temei.

Vasile COSTIN, DIRECTOR ADJUNCT A COMPANIEI: "Pentru anii precedenti ei aveau de primit conform contractului 500 de kilograme la hectar. 250 kilograme de grau si 250 kilograme de porumb. Ei au primit cu 100 de kilograme mai mult, noi le plateam mai mult decat prevedea contractul."

Acesta sustine ca nu poate sa le dea pamanturile pentru ca le-a turnat ingrasaminte si le-a prelucrat pentru anul viitor.

Vasile COSTIN, DIRECTOR ADJUNCT A COMPANIEI: "Daca doresc sa le intorcem, doar conform contractului, este lege se pune cu sase luni inainte de termenului contractului. In luna august pe data de 8 ei trebuiau sa depuna cereri. Ei nu au depus, au primit si scrisoare ca sa scrie cererea insa nu au facut."

El spune ca oamenii isi vor putea recapata terenurile abia la anul, dupa ce compania va strange roada.