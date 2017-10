Mai multi parinti din capitala si-au inceput weekendul cu o fapta buna: au cumparat copaci si i-au plantat la Gradina Botanica. Fiecare si-a insemnat arborele sadit - VIDEO

A fost forfota mare in aceasta dimineata la Gradina Botanica. Mai multi parinti si-au luat picii de mana si au venit la plantat copaci. E locul unde se plimba cel mai des, spun ei.

“Am venit cu sotul si fiicile, cumparat doi copaci si am hotarat totusi sa-i ajutam sa-i sadim, mar purpuriu si ni-o costat doi copaci 800 de lei”.

“Mie imi pasa de viata Chisinaului si imi pare rau ca multi copaci au fost taiati anul trecut si am cumparat un mar decoratic.”

Unii tineri au recunoscut ca au pus mana pe harlet pentru prima data.

“Mi-a fost interesant, o experienta noua si am hotarat sa-mi ajut orasul.”

“Trebuie sa sapam o groapa mai mare decat radacina. Cel mai placut e procesul.”

Dupa ce au sadit arborii, fiecare a legat cate o panglica cu numele si prenumele sau.

“Venim des in parc si ne va fi foarte placut, cand vom veadea aici o particica din familia noastra.”

In total au fost saditi 60 de copaci. E ca o picatura intr-un ocean, intrucat directorul Gradinii Botanice sustine ca in urma ninsorii din aprilie au fost distrusi peste 600 de arbori, din cei 10 mii, care cresc aici.

Alexandru TELEUTA, DIRECTOR GRADINA BOTANICA: “Suntem in proces de reconstructie a expozitiilor ecologice din Gradina Botanica. Aratam ca si in republica noastra se intampla lucruri demne de urmat, in doi trei noi am putea restabili Gradina Botanica.”

Dumitru VALOSAN, ORGANIZATOR: “Noi am decis sa facem acest proiect prin care fiecare locuitor din Chisinau, poate intra pe sait si cumpara iar il vom sa-di acolo unde doreste, se poate chair si in curte sau pe strada preferata.”

Organizatorii actiunii spun ca pana la sfarsitul toamnei vor sadi copaci si in alte parcuri din capitala.