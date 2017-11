Mai multi tineri le-au povestit elevilor de la mai multe gimnazii din tara cum e sa inveti la o scoala profesionala: incerca sa deprinda o meserie cat mai devreme pentru ca... visurile nu asteapta - VIDEO

Tineri din toate colturile tarii le-au vorbit elevilor de la gimnaziu cum e sa inveti la o scoala profesionala. Ei spun ca incearca sa deprinda o meserie cat mai devreme, pentru ca... visurile nu asteapta.

“Vreau sa deschid o uzina mare pentru a-i face multor oameni de lucru. Sunt oameni prin sate care nu au de lucru si imi place sa fac asta.”

“Visul meu e sa fac jocuri video de calitate care transmit idei bune si influenteaza cumva.”

“Eu am scopul sa creez propriul atelier dar ca sa incep trebuie sa am finante, de aceea am sa plec peste hotare si apoi am sa ma intorc acasa.”

“Si dupa ce am sa deschid afacerea mea proprie pot sa fiu sponsorul cuiva.”

“Stiti cand e placut tare la om sa ii faci placere. Placerea asta e din tot sufletul. Iaca iti doresti lucrul asta sa il faci. Profesia asta e tare frumoasa.”

Invatamantul tehnic vine la pachet cu alte facilitati- burse si mai multe posibilitati de angajare.

“Eu as spune minciuni daca n-as zice ca acesta a fost un argument folositor si foarte important. - Cat e bursa? - 630 de lei, lunar destul de ok.”

Cristian Afteni invata la gimnaziu. Deocamdata nu a decis daca va merge la liceu sau va opta pentru o scoala profesionala. Acum el se concentreaza pe modeling.

Cristian AFTENI, ELEV: “Mi-am dat seama, a venit asta de la sine, ca imi place sa fac multe poze, sa stau pe retelele de socializare si sa postez permanent asa.”

Multi dintre cei care astazi fac o meserie nu se vad realizati acasa…

“Nu in Moldova, cu siguranta nu in Moldova.”

“Daca ai destula experienta si dorinta tot se face. Sanatate sa fie.”

Conform datelor Biroului National de Statistica, in ultimii 12 ani, numarul elevilor care invata in scoli profesionale a scazut cu 6 mii. Evenimentul de astazi a fost organizat de Centrul Media pentru Tineri.