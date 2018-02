Mai putine mandate de arestare si inlocuirea judecatorilor de instructie cu judecatori de drepturi si libertati. O astfel de reforma isi doreste ministrul Justitiei, care spune ca notiunea de judecator de instructie, acum, este compromisa

Cazul lui Vladimir Duplinschi, arestat in 2014 a starnit revolte in societate. Un executor judecatoresc nu a putut obtine de la el plata unei amenzi pentru faptul ca nu si-a cumparat polita de asigurare medicala obligatorie asa ca a cerut instantei sa-l aresteze. Vladimir Duplinschi a fost incatusat chiar din sala de judecata. Barbatul a contestat decizia la Curtea de Apel, iar recursul sau a fost examinat abia cu o zi inainte de expirarea termenului. Astfel dupa 24 de zile petrecute dupa gratii Vladimir Duplinschi, a fost eliberat.

18 SEPTEMBRIE 2014





Vladimir DUPLINSCHI: "-M-au dus in catuse de parca am omorat un om. Te impune sa cumperi polita cand omul nu are bani. Nu o cumpar, nu am posibilitate.-Daca se va intampla din nou ce s-a intamplat acum? -Platim amenda, dar polita nu o cumpar."

Avocatul sau a cerut CSM-ului pornirea urmaririi penale pe numele magistratului de la Causeni care l-a arestat, membrii curtii insa au constatat ca nu exista temei pentru acest lucru. Acesta este doar unul dintre putinele cazuri in care oamenii ajung dupa gratii fara motive intemeiate.

Practic toate retinerile anuntate de oamenii legii sunt urmate de mandate de arestare, asa ca locurile in izolatoarele de detentie preventiva sunt mai mereu ocupate. Lucrurile insa ar putea sa se schimbe in curand. La inceputul acestei saptamani, proaspatul ministru al justitiei a anuntat ca printre obiectivele sale se numara si reducerea mandatelor de arestare cu cel putin 30 la suta.

Alexandru TANASE, MINISTRU AL JUSTITIEI: “In toata lumea civilizata, unde justitia functioneaza mai bine decat la noi, regula generala este judecarea tuturor persoanelor in stare de libertate. Atata timp cat nu exista niste argumente foarte convingatoare, nu exista nici temei pentru a-l plasa in arest preventiv.”

Legea spune ca mandatele de arestare preventiva sunt eliberate numai in anumite cazuri. Daca persoana este un pericol pentru societate si daca exista riscul ca aceasta sa fuga din tara. Ultima este invocata de procurori in cele mai dese cazuri, iar magistratii, practic de fiecare data dau curs solicitarilor, desi acest lucru nu este probat. Pentru asta autoritatile urmeaza sa inlocuiasca judecatorii de instructie cu judecatori de libertati si drepturi.

Alexandru TANASE, MINISTRU AL JUSTITIEI: “Insasi notiunea de judecator de instructie este compromisa. Angajarile care s-au facut preponderent din mediul procurorilor, a denaturat esenta si misiunea acesteiu institutii. Vom angaja persoane noi, din mediul judecatorilor tineri, care nu au ce uita la acest subiect.”

Totusi, cazurile in care persoanele invinuite de vreo infractiune fug din tara pentru ca nu au fost arestate exista, mai ales ca o pot face usor prin regiunea transnistreana, care nu este supravegheata de autoritatile de la Chisinau.

Alexandru TANASE, MINISTRU AL JUSTITIEI: “Daca cineva crede ca in lumea in care traim noi poti fugi undeva pentru mult timp, este o eroare. Posibilitatile de readucere in tara a infractorilor care se eschiveaza de la urmarirea penala, sunt extrem de largi si este suficient sa vedem ultimile mandate de arest internationale, care au fost executate inafara Republicii Moldova.”

Spre exemplu Veaceslav Platon, care a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare, a fost adus din Ucraina chiar a doua zi dupa anuntul facut de autoritati ca pe numele lui a fost pornit un dosar penal. Daca e sa luam cazul lui Renato Usatii insa, care este cercetat penal, fiind invinuit de tentativa de asasinare a bancherului rus Gherman Gorbuntov, lucrurile stau altfel.

Desi autoritatile afirma ca primarul de Balti este cautat de Interpol, Usatii nu a fost retinut si sta bine merci la Moscova. Cei de la ministerul justitiei spun ca pregatesc in prezent un proiect de modificare a legii care ar putea intra in vigoare din aceasta primavara.