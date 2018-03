Mai putine rute, dar mai lungi. Modul in care vor sustine examenul practic cei care vor sa obtina permis de conducere. Noile reguli au intrat deja in vigoare - VIDEO

Rodica are 27 de ani si se pregateste intens de examenul practic auto pe care urmeaza sa-l sustina in cateva zile.

Tanara spune ca si-a dorit mereu sa conduca o masina, insa abia acum s-a incumetat sa urce la volan.

"Inainte spuneam ca nu-mi trebuie, dar am zis ca am ajuns in momentul in care trebuie sa ma apuc. Primul scop este sa imi ajut mama. -Unde este mama ta? -Este plecata si cand vine in tara, imi este mai usor cu masina."

De curand, Rodica a aflat ca examenul auto se desfasoara altfel. Mai exact in loc de 10 trasee, vor fi doar 5, insa lungimea unei rute s-a marit pana la 21 km, fata de aproape 8 cat era pana acum. Fiecarui candidat ii revin cate 7 km. Viitoarea soferita a incercat unul dintre trasee.

"ce traseu alegem? - care o fi!"

Totodata, noul sistem permite examinarea a trei candidati pe o ruta fara a reveni la punctul de pornire.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Cel care va sustine examenul auto, va sta, evident, in acest loc. Alaturi cu ochii in patru, va sta examinatorul, iar in spate vor fi alti doi candidati care isi vor astepta randul."

Astfel, la examenul auto, viitori soferi vor avea cu ei in masina, inca doua perechi de ochi, insa asta spun ei, nu-i va stresa, ci dimpotriva.

"Nu cred ca este o problema. Vom economisi timp, vom astepta mai putin si vom invata din greselile altora."

"Este un plus pentru ca vezi greselile altora, pentru mine nu este o problema."

Totodata Cristina spune ca aceste 5 trasee care au ramas sunt un pic mai dificile, din motiv ca au mai multe semne de circulatie decat celalte care au fost excluse.

"Traseele sunt un pic mai grele, dar un conducator auto trebuie sa fie pregatit in orice circumstante. De exemplu am facut rute pe care deja la stiam la perfectie, acum ca s-au schimbat mi-a venit putin mai greu."

Artur CECAN, INSTRUCTOR AUTO: "Include mai multe situatii dificile care ar arata intr-adevar pregatirea conducatorilor. Practic sunt incluse mai multe elemente, cum ar fi intoarcerea, schimbul de directii la stanga."

Potrivit instructorilor auto au fost excluse sectoarele de drum cu o intensitate sporita a circulatiei rutiere si cele pe care deseori se produc ambuteiaje.

Artur CECAN, INSTRUCTOR AUTO: "Eu cred ca punctul forte pe care cei de la sectia de examinare a fost ca sa fluidizeze, deoarece era luam foarte mult timp pentru programarea examenilor."

La fel, s-a micsorat si numarul rutelor de examinare la categoriile/subcategoriile C1, C1E, C si CE – de la cinci la trei. Lungimea rutei s-a marit de la 8 la 24 de km, fiecarei persoane examinate revenindu-i cate 8 km.