Mai sunt zile numarate pana la incheierea sezonului estival, asa ca daca vreti sa plecati in vacanta ar trebui sa va grabiti. Agentiile de turism sunt suprasolicitate - VIDEO

In aceasta perioada, la agentiile de turism vine lume multa. Numarul moldovenilor care vor sa plece in vacanta a crescut simtitor.

Mihai CEBAN, AGENT DE TURISM "Turistii vor sa mearga la odihna dar din pacate nu prea sunt locuri, nici la zboruri, nici la transport rutier. Locuri mai sunt din 25 august. Este o crestere dubla fata de luna iunie privind numarul de clienti."

Trebuie sa stiti insa ca vacanta planificata pe ultima suta de metri costa mai scump. De exemplu, daca vreti sa plecati in Grecia, la un hotel de 4 stele, cu 3 mese pe zi, veti plati peste o mie de euro, pentru 2 persoane. Daca ati fi facut rezervare in luna iunie, ati fi scos din buzunar in jur de 800 de euro. Asa ca, agentii de turism recomanda sa planificati totul din timp, chiar si din luna martie. Asa au facut unii, desi putini, si au reusit sa economiseasca.

Mihai CEBAN, AGENT DE TURISM "Avem turisti care au facut rezervari din 2016, adica cu 6, 7 luni inainte."

Sunt tari unde este cald pana in luna octombrie, asa ca mai aveti ceva timp. Numai bune pentru aceasta perioada sunt vacantele in Grecia si Turcia, unde veti avea parte de temperaturi de 30 de grade. In a doua parte a lunii septembrie, un sejur pentru 2 persoane pe litoralul turcesc, cu masa all-inclusive, ar costa in jur de 700 de euro.



Iar daca vreti sa scapati de ploile de toamna sau frigul din decembrie, o solutie este vacanta in tarile exotice, unde acum este prea cald. Peste 2-3 luni, in Sri Lanka sau Maldive vremea va fi numai buna pentru odihna. Trebuie sa va uitati si in buzunar, pentru ca aveti de dat sume cu mai multe zerouri.





2 persoane care vor alege o destinatie exotica pentru 7 nopti vor plati in jur de 1500 de euro. In schimb, pretul nu se schimba, indiferent perioada, pentru excursii.

Mihai CEBAN, AGENT DE TURISM "Orasul Lvov, Brasov, Sinaia, Bran."

Pentru o zi de duminica, pe care vreti sa o petreceti util, aveti la dispozitie oferte ce includ excursii in zone pitoresti din tara noastra. Pentru o persoana, pretul incepe de la 99 de lei si ajunge la 200.