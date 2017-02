Maine incepe Postul Pastelui. Timp de 49 de zile, credinciosii nu au voie sa consume produse din lapte, carne si oua - VIDEO

Astazi la biserica Sfanta Teodora de la Sihla atat preotii, cat si enoriasii si-au cerut iertare in genunchi. Asa se obisnuieste inainte de inceperea postului mare.

Preotii i-au indemnat pe oameni, in perioada celor 49 de zile de post, sa fie mai blajini, sa nu se certe si sa ii ierte pe cei care i-au suparat.

Si postul alimentar este important. Parintele Ioan Ciuntu sustine ca ii va fi usor sa tina postul intrucat de doua luni a devenit vegetarian.

Ioan CIUNTU, PAROH, BISERICA SFINTA TEODORA DE LA SIHLA ”Te simti mul mai usor, si la lapte si am renuntat...”





Astfel, enoriasii vor trebui sa renunte la carne, lactate si oua, dar peste vor putea sa manance de Florii si de Bunavestire. Daca unii spera se reziste tot postul, altii, din motive de sanatate spun ca vor tine doar o saptamana.





Zilnic, timp de sapte saptamani, inainte de rasaritul soarelui, in toate bisericile ortodoxe incep slujbele religioase inchinate marii sarbatori. Interdictiile postului se clasifica in severe, cum este "postul negru" sau mai putin severe, cum este "postul obisnuit". In acest an, ortodocsii si catolicii sarbatoresc pastele impreuna, pe 16 aprilie .