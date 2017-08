Majorarea cu 11 la suta a salariilor profesorilor este o bataie de joc. Asta cred dascalii din Chisinau, care au participat la traditionala adunare inainte de 1 septembire: "Noi nu traim, noi existam" - VIDEO

"E o bataie de joc...asta siti asa ..."



Asta cred profesorii despre majorarea propusa de Guvern. Daca in medie, un dascal primeste 3000 de lei, asta ar inseamna ca din toamna salariul sau va creste cu aproximativ 300 de lei - o nimica toata, spun cadrele didactice.

"Noi nu traim, noi existam..."

Maria Birca lucreaza de 30 de ani profesoara de clasele primare la liceul Berezovschi. Spune ca salariul ei este atat de mic, incat demult nu-si mai permite sa mearga intr-o vacanta.

Profesorii au ramas muti de uimire, cand au aflat salariilor deputatilor, care, cred ei, nu muncesc mai mult. Un ales al poporului primeste in medie pe luna, cat un profesor in jumatate de an.

Eu vreau ca macar o luna sa primeasca salariul pe care-l primim noi. dar noi pe a lor..."

Din cauza salariilor mici, multi au plecat din sistem.



SEF INTERIMAR DIRECTIA BUIUCANI: "Ne confruntam cu o crica acuta..."

I-ar determina sa ramana cel putin...



"10 mii de lei"

"500 de euro..."

Acum cateva luni, profesorii au iesit in strada cerand salarii mai mari cu 50 la suta, au primit insa o majorare de 11 la suta.

Adica nici jumatate cat si-au dorit. Asa ca unii profesori nu exclud ca din toamna ar putea protesta din nou.