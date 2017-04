Mama a trei copii plecati peste hotare - singura la mormantul tatal copiilor sai: "De 5 ani nu am mai sarbatorit Pastele alaturi de copii". Poza care contrasteaza cu belsugul afisat an de an in cimitirele din Moldova - FOTO

Pastele Blajinilor este sarbatoare pentru toti moldovenii. In timp ce unii se aduna in familie si merg la cimitire sa-si comemoreaza bunicii, parintii, copii sau rudele, insirand mese doldora de mancare si pomeni din cele mai alese, astazi, in localitatea Serpeni din raionul Anenii Noi am vazut-o pe matusa Nadejda singura langa un mormant.

Cu trei copii plecati peste hotare, femeia a venit singura la cimitir, acolo unde de cativa ani este inmormantat sotul ei si tatal copiilor lor.

Matusa Nadejda spune ca niciunul dintre cei trei copii ai sai nu au putut sa ajunga in Moldova, iar lacrimile i-au aparut in ochi atunci cand a povestit ca de 5 ani nu a mai sarbatorit Pastele alaturi de ei.

Imaginea care contrasteaza cu belsugul afisat an de an in cimitirele din Moldova: