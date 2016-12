Mancare mai buna in gradinitele si scolile din capitala dupa scandalul produselor alterate. Sefa de la Educatie da asigurari ca alimentele care ajung pe masa copiilor sunt verificate minutios - VIDEO

Niciun produs alterat nu a ajuns saptamana trecuta in gradinite. Cu o asemenea performanta se lauda sefa interimara a directiei educatie, dupa scandalul alimentelor alterate. Functionarul sustine ca furnizorii s-au disciplinat si nu-si mai permit sa aduca produse de proasta calitate. In acelasi timp, responsabilii de la Educatie anunta ca de astazi pestele va reveni in meniul copiilor. Este, in sfarsit, bun dupa ce anterior s-a depistat peste cu paraziti.