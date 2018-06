Maratonul celor mai bune ONG-uri - in gradina publica Stefan cel Mare. La targ au participat peste 40 de organizatii care si-au sarbatorit realizarile: "M-au ajutat sa-mi indeplinesc visul" - VIDEO

Daria are 18 ani, iar de 3 merge regulat la organizatia “Femei si copii, protectie si sprijin” din Criuleni. Spune ca acolo problemele ei de sanatate au ramas pe planul secundar si i-a fost descoperit talentul. A invatat sa plamadeasca cercei din lut si spera ca pe viitor sa-si deschida propriul magazin.

“M-au ajutat sa-mi indeplinesc visul. Ca sa am o ocupatie, mi-au descoperit talentul. Eu fac lucrari din lut, cercei.”

Olga LUSENCO, COORDONATOR ORGANIZATIA “FEMEI SI COPII – PROTECTIE SI SPRIJIN": ”Psihologul determina abilitatile acestei persoane, acestea sa fie cat mai puse in valoare. Noi cream conditii de autoangajare sau acordam suport in angajare.”

Reprezentantii asociatiei “Tara Verde Moldova” au venit tocmai de la Balti ca sa invete si alti tineri cum sa faca bani din deseuri. In cadrul celui mai recent proiect de reciclare demarat in randul elecvilor, s-au adunat peste 20 de tone de hartie si 400 kg de plastic. Tinerii au fost remunerati financiar pentru fiecare kg colectat. Banii i-au investit excursii, carti, dar si in reutilarea cantinei scolii in care isi fac studiile.

Olga RUSU, PRESEDINTA ASOCIATIEI “TARA VERDE MOLDOVA”: ”Copiii sunt foarte implicati, pentru ca lucram din 2016 cu acest proiect. Ca varsta copiii de clasele primare sunt activi.”

Timp de 15 ani de serviciile Promo-LEX au beneficiat peste 15 mii de persoane, 130 dintre acestea primind asistenta juridica in urma violentei domestice, torturii sau discriminarii. Din 2009 cei peste 2 mii de observatori au monitorizat toate scrutinele electorale.

Irina COROBCENCO, MANAGER PROMO-LEX: ”Imbunatatim calitatea democratiei in Republica Moldova si promovam drepturile omului, inclusiv in regiunea Transnistreana. Cei care s-au apropiat au stiut mai putin despre noi, dar au ascultat cu atentie ce am avut sa le transmitem. ”

La targ au fost prezente si organizatiile care au misiunea de a imbunatati viata oamenilor care sufera de maladii incurabile.

Ca sa atraga si mai multi vizitatori cei de la Asociatia Presei Independente au distribuit magnete cu mesaje reprezentative.

Diana LUNGU, COORDONATOARE COMUNICARE API: ”Aici avem “Verifica faptele, intensifica falsurile”, “Cerele jurnalistilor informatie de calitate.” ”Incurajam oamenii sa nu se lase maniputali", ”Oricine poate depune o plangere in format electronic sau pot veni la sediu.”

Vizitatorii au participat la ateliere, master classuri, experimente sociale sau demonstratii de acordare a primului ajutor medical.

“Cand vedem ca se ineaca cu un corp strain il incurajam sa tuseasca mai tare."

“Avem un copil, de dragul lui am hotarat sa aflam cum se face asta. Sunt cazuri cand pe strada omului ii este rau si nu stii cum sa-l ajuti. Mai des sa se organizeze astfel de evenimente.”

Putinii vizitatori nu au plecat acasa fara flayere informative, dar si solutii clare de viitor.

“Imi place ca se organizeaza asa evenimente. Sa cunoasca tinerii ca au oportunitati.”

“Vreau sa cunosc mai multe despre ce ofera ele.”

La targul ONG-urilor au participat 40 dintre cele mai active organizatii neguvernamentale din diferite regiuni ale tarii.