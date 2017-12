Membrii unui organizatii au lansat un concurs al bunelor maniere intre clasele primare, in mai multe scoli din capitala: zeci de copii si-au demonstrat abilitatile, iar la final au fost notati de juriu - VIDEO

Intr-o societate in care politetea si-a pierdut din valoare, toata speranta sta in copii. La asta s-au gandit membrii unui centru care au lansat un concurs al bunelor maniere intre clasele primare, in mai multe scoli din capitala. Copiii si-au demonstrat abilitatile, dupa o saptamana in care au invatat cum sa se comporte in diferite situatii.