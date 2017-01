Micutii bolnavi de cancer internati la Spitalul Oncologic nu vor mai trebui sa stea la coada, in asteptarea medicamentelor. Ce s-a intamplat dupa ce o tanara s-a plans pe facebook ca sunt prea putine echipamente - VIDEO

25 de copii din sectia Hematologie au nevoie permament de infuzii. Pana acum, in spital erau doar 19 pompe, dintre care 9 sunt defecte. De astazi, micutii nu vor mai fi nevoiti sa stea in rand pentru a-si primi medicamentele.

Alexei PALUTA, VOLUNTAR ASOCIATIA ”TIGHINA” "Am reusit si am strans o suma de 12.000 euro, din care s-au achizitionat 10 aparate , un aparat din asta costa 1200 euro. Nu e o suma mare atat timp cat in joc este pusa viata unui copil.”

Larisa CATRINCI, DIRECTOR SPITALUL ONCOLOGIC “Intr-adevar acest aparataj medical ii permite copilului ca sa i se infuzeze preparatul destul de dozat. Aparatul, care costa peste o mie de euro, el este tehnologic pregatit intr-un asa un mod ca calitatea tratamentului sa fie foarte buna.”

Aparatele donate sunt mai performante decat cele existente in spital. Respectiv, si administrarea medicamentelor ar urma sa fie mai eficienta.

Irina PLASCHEICI, SEFA SECTIE HEMATOLOGIE “In program intra doza mari de metratrixat care fara aparatul acesta nu este posibil de efectuat.”

Totusi, intre conducerea institutiei si donatori s-a iscat o neintelegere.

Maria DAMIAN, MEMBRU ODIP "Toti tinerii din asocitia ODIP s-a mobilizat sa colectam bani sa ajutam acesti copii si am venit aici sa aducem aceste aparate si poate sa vedem acesti copii si am fost alungati.”

Cei 12.000 euro necesari pentru procurarea aparatelor au fost colectati de catre Asociatia Tighina din Bucuresti impreuna cu ODIP si Miscarea Civica Tinerii Moldovei, dupa ce o tanara care s-a tratat in Sectia Hematologie a spitalului a scris pe facebook ca pompele pentru infuzie sunt putine si vechi, iar tratamentul devine astfel ineficient.