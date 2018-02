Militar pana-n maduva oaselor, un tanar din Balti nu si-a scos uniforma nici la propria nunta. Acesta si-a dus iubita in fata altarului imbracat ca la parada: "O port cu demnitate, iar mireasa m-a sustinut” - VIDEO

Dupa ce s-au cunoscut acum trei ani si au trait impreuna o poveste de iubire, Lilian si Ina au decis sa mearga in fata altarului. Nunta nu a fost una obisnuita, ci in stil military. Mirele si-a pregatit pentru aceasta zi o uniforma de parada.

Lilian VASILOI, MIRE: “Mi-a placut mult uniforma militara si vreau sa o port cu demnitate, cu mandrie, mireasa m-a sustinut.”

Si daca mirele nu a fost in costum de mire, macar mireasa a fost in rochie de mireasa. Nasul era, si el, in uniforma. Pana nu demult acesta ii era superior.

Veceslav ALBOT, NAS: “Noi credeam ca nasul o sa transmita o buna scoala finului.”

Cununia a avut loc in biserica deschisa recent pe teritoriul unitatii militare din Balti unde muncesc mirele si nasul. Aceasta a fost prima nunta oficializata acolo.

Pavel PETROV, PREOT MILITAR: “Aici se roaga pentru pace pentru lineste, in jur de 80, 90 de persoane de fiecare data biserica e plina cu ostatii care vin la slujba.“

Lilian povesteste ca a cunoscut-o pe Ina in timp ce facea poze in parc, intr-o zi de vara. Fata I-a nimerit intamplator in fotografii, iar cand a examinat mai atent fotografiile, baiatului I-a fost clar ca ea este aleasa. Asa ca a cautat-o, iar ce a urmat a dus pas cu pas la nunta de azi.