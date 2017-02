Misiune dificila pentru politistii din sectorul Ciocana. Au alergat toata ziua dupa doi cai, rataciti intr-un parc - VIDEO

Unul negru si altul roscat, caii au fost zariti inca de la ora 4 dimineata plimbandu-se in voie in parcul de pe strada Vadul lui Voda din sectorul Ciocana. Animalele le-au atras atentia soferilor care, vazandu-le fara stapan, s-au speriat ca ar putea sa le sara in fata masinilor.





Tot soferii au chemat oamenii legii. Politistii de sector au venit la fata locului, insa nu au putut prinde animalele speriate si fara hamuri. Asa ca unul dintre ei a pazit aproape toata ziua caii.

Sergiu SCRIPNIC, POLITIST DE SECTOR “Nu am avut posibilitate...”

Politia sustine ca a alertat toate primariile din suburbiile capitalei pentru a gasi stapanii. In cazul in care acestia nu vor fi gasiti, animalele vor fi cel mai probabil duse la gradina zoologica.