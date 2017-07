Mobilier stricat, ferestre sparte si cearsafuri vechi si murdare. Conditiile deplorabile dintr-o tabara din Ungheni, unde se odihnesc 300 de copii: "Rar facem dus"- VIDEO

Tabara Pro Sanatate, din satul Radenii Vechi a fost deshisa inca acum 40 de ani. De atunci a fost reparata doar cosmetic, astfel ca in casutele din lemn, totul sta sa cada. Mobilierul este vechi, podeaua arata ca dupa cutremur iar cersafurile sunt ponosite.

"Dulapul iata este rupt”.

Rodica LUPU, DIRECTORUL TABEREI “PRO-SANATATE”: "Nu avem bani pentru reparatia podelei, am cumparat o suta de noptiere cu un an in urma, dar nu avem bani pentru a cumparat noi, cearsafurile nu as spune ca sunt murdare” - Covoarele sunt spalate, nu le-am spalat de cativa ani, le spalam cu fortele propii”.

In odaie se face simtit un miros greu de vechi si murdar, iar praful este destul de vizibil.

"Curatenia face fiecare dintre noi, fiecare copil este de serviciu”.

Rodica LUPU, DIRECTORUL TABEREI ,"PRO- SANATATE”: "Nu avem resurse pentru a plati pe cineva si sa ne faca curat”.

Si la capitolul igiena personala lucrurile sunt triste. Conform graficului afisat pe usa de la baie, copii pot face dus doar de 3 ori pe saptamana, astfel ca seara se spala in ligheane.

,,Seara dupa discoteca se spalam picioarele intr-un lighean”

" - Cat de des faceti dus? - rar, peste cateva zile, seara ne spalam in casuta.”

Desi conditiile sunt deplorabile, copii vin la tabara, iar administratia nu se indura sa o inchida. Nu au unde sa mearga in alta parte, mai ales ca parintii achita doar 300 de lei din pretul total de 1600 de lei, restul sumei find compensata de Federatia Sindicatelor.

Rodica LUPU, DIRECTORUL TABEREI "PRO- SANATATE”: "Aici vin copii din familii vulnerabile.”

Anisia GULICA, DIRECTOR EDUCATIV: "In tabara PRO- Sanatatea nu se pune prioritate pe condiitiile materiale, educatia si timpul petrecut eficient sunt mai importante.”

Tabara supravetuieste doar din banii, care se aduna din vanzarea foilor de odihna.

Rodica LUPU, DIRECTORUL TABEREI “PRO- SANATATE”: "Am solicita ca guvernul si autoritatile locale s-au acorde mai mare atentie odihnei copiilor prin sustinere financiara blocului alimentar si cel de cazare.”

Responsabilii de la Centru de Sanatate Publica din Ungheni si cei din Radenii Vechi isi paseaza responsabilitatile si spun ca nu este de competenta lor sa verifice conditiile din tabara. Nu am reusit sa gasim pe nimeni din conducerea Confederatiei Nationale a Sindicatelor, pentru a ne oferi comentarii.