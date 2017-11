Mobilierul vechi de ani de zile ar fi principala sursa de infectii in spitale, spun medicii. Membrii unei asociatii au lansat un apel prin care cauta 2 mii de euro pentru a schimba usile in sectia de copii a unui spital din capitala - VIDEO

Se cauta 2 mii de euro pentru a fi schimbate usile in sectia de copii a spitalului Emilian Cotaga. Apelul a fost lansat de membrii unei asociatii, care sustin ca anume mobilierul vechi de ani de zile este principala sursa de infectii in spitale. O confirma si medicii, care spun ca in ultimul numarul acestora a crescut.