Moldoveanca care a plecat acum 14 ani de acasa si joaca pe scenele din Grecia mai are un singur vis - sa ajunga pe scena de acasa: "Jucam rolul unor imigranti care au venit sa lucreze in Atena" - VIDEO

Valentina URSACHE: “Noi suntem 5 femei si jucam rolul unor imigranti care au venit sa lucreze in Atena..”

“Orasul curat” se numeste spectacolul jucat de Valentina si alte patru femei in fata publicului grec si care dureaza putin peste o ora. Au avut nevoie de aproximativ o luna pentru a pune la punct toate detaliile, astfel ca jocul de pe scena sa ajunga la inima spectatorilor. Si le-a reusit.

Valentina URSACHE: “Oamenii sunt foarte receptivi..”

Valentina canta in spectacol, iar lectiile de la Universitatea de Arte din Chisinau, unde a studiat, i-au prins bine.

Si pentru ca s-a bucurat de succes in Grecia, cei doi regizori eleni care au montat spectacolul au decis sa mearga intr-un turneu in Europa. Au mers in Germania, Franta, Elvetia, Slovenia si Portugalia. Mare a fost bucuria Valentinei cand a aflat ca la toamna va ajunge si in Romania.

Valentina URSACHE: “Regizorul s-a uitat la mine si a spus la toamna mergem in Romania...”

Valentina are si un vis..

Valentina URSACHE: “Cel mai mult vreau sa joc in Moldova..”

Pentru acest spectacol este remunerata, dar spune ca nu a renuntat la munca de menajera.

Valentina URSACHE: “As renunta cu placere la munca de manejera daca as avea mereu de lucru la teatru..”

Familia si prietenii ii sunt alaturi mereu, iar asta ii da curaj in activitatea pe care o face. Are planuri mari de viitor si spune ca vrea sa joace si in alte spectacole.