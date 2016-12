Moldovenii nu vor mai apuca sa-si vada pensia, odata cu noile modificari legislative - VIDEO

Oleg BUDZA, PRESEDINTELE SINDICATELOR “DA iata eu lucrez toata viata si cand o sa ies la pensie o sa ce trebuiasca ma duc deja la cimitir...”

Potrivit sindicatelor, majorarea varstei de pensionare este cel mai mare neajuns al reformei sistemului de pensii. Media de viata in Republica Moldova este foarte joasa, iar barbatii traiesc mai putin decat femeile.

Oleg BUDZA, PRESEDINTELE SINDICATELOR "Cand mergeti asa pe strada vedeti doar babute, dar unde sunt barbatii nu-s...”

Sergiu SAINCIUC, VICEPRESEDINTE SINDICATELOR ”Potrivit unui raport, barbatii traiesc 67, iar femeile 75...”

Din aceste motive sindicatele au propus ca barbatii sa iasa la pensie la 63 de ani si nu la 65 de ani, iar femeile la 60 de ani si nu la 62 de ani asa cum prevede noua lege. Propunerea insa ar fi fost respinsa de catre autoritati. Guvernul sustine ca in cazul in care reforma nu ar fi fost aprobata, in 2 ani statul nu va mai avea bani ca sa plateasca pensii. Sindicalistii cred ca resursele financiare trebuie cautate in alta parte.

Sergiu SAINCIUC, VICEPRESEDINTE SINDICATELOR “Noi am calculat ca daca 5 milioane de lei s-ar aduna din salarizarea neformala...”



Potrivit guvernului, majorarea varstei de pensionare, care se va face treptat, dar si faptul ca politistii, militarii si toti angajatii structurilor de forta vor achita contributii la asigurari sociale va permite statului sa economiseasca aproape jumatate de miliard de lei, bani din care va putea majora pensiile. Astfel, de exemplu, un angajat cu un salariu de 5050 de lei care va iesi la pensie dupa reforma va ridica o pensie de 2250 de lei, fata de 1200 de lei cat ar fi primit in baza formulei de acum. In plus, sustine premierul, judecatorii, deputatii, ministrii si procurorii care se vor pensiona in 2017 vor primi o pensie mai mica.

Pentru a intra in vigoare documentul trebuie aprobat de Parlament in doua lecturi.