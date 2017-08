Moldovenii sunt invitati la o dictare publica. In ajun de ziua limbii romane se organizeaza un concurs, la care participantii vor arata cat de bine isi cunosc limba - VIDEO

Moldovenii sunt invitati la o dictare publica. In ajun de ziua limbii romane, primaria Chisinau organizeaza un concurs, la care participantii vor arata cat de bine isi cunosc limba. Dictare pentru fiecare, asa se numeste evenimentul, care a mai avut loc si in 2014, cand nota medie a fost 5. Anul acesta, premiiile sunt in jumatate, de pana la o mie de lei. Autoritatile au alocat in total 200 de mii de lei si cred ca nici acesti bani nu vor fi cheltuiti.