Monica Babuc, despre excluderea interpretilor Catalin Josan si Pasha Parfenii, de la Potcoava de Aur: "Ministerul Culturii NU ARE NICIO TANGENTA cu respectivul concert"

Mesajul integral, postat de ministrul Culturii:

Punctul pe "I"

Las aici acest text din respect pentru oamenii, care m-au rugat sa ma pronunt si sa nu las injuriile, insultele si obscenitatile care mi-au fost adresate de unele persoane in ultimele zile sa se simta victorioase si pline de normalitate.

Nu am facut-o pana acum pentru ca nu credeam, ca e corect sa comentezi un eveniment care nu are nimic in comun cu Ministerul Culturii , eveniment organizat de o televiziune privata, care are propriile viziuni artistice si propriul buget.

Cu atat mai mult cu cat scandalul iscat in jurul excluderii din concertul "Potcoava de aur" a artistilor Pavel Parfeni si Catalin Josan, a generat multiple apeluri din partea mass-media catre serviciul de comunicare a Ministerului Culturii prin care ni se solicita sa comentam situatia. Serviciul de comunicare al MC a raspuns TUTUROR celor interesati, joi si vineri, CA NU ARE NICIO TANGENTA cu respectivul concert nici din punct de vedere artistic, nici din punct de vedere financiar si nici organizatoric.

Paradoxal dupa intrebarea : "Cum comentati", raspunsul la care se vede ca nu a satisfacut, a aparut o a doua, formulata foarte insistent:"De ce nu va implicati?!". Motiv pentru care a trebuit sa raspundem la fel prin serviciul comunicare, ca Ministerul nu se implica in proiectele artistice comerciale , care se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare.

Nici acest raspuns nu a satisfacut initiatorii scandalului si atunci asupra noastra a fost indreptata artileria grea : intrebarile au fost inlocuite cu acuzatii directe:" Ministrul Babuc e de vina ca s-a produs ceia ce s-a produs!" De aici incolo indignarea artistilor, dar mai ales ura si reavointa celor ce au profitat de ea a capatat proportii. Modesta mea activitate a fost "dezbatuta" cu o sarguinta greu de imaginat. Nu s-a uitat de nimic: nici de covoarele, care "nu trebuiesc nimanui", nici de traditiile la care n-am nicio treaba, nici de faptul ca as fi "zambareata", si asa mai departe. Mai mult, agramatia, vulgaritatea si ura unora dintre cei care au comentat au intrecut orice masura.

De aceea vin repetat sa afirm, ca nici Ministerul Culturii nici eu personal si nici echipa din care fac parte nu are nimic comun cu cele intamplate la" Potcoava de aur" , iar invinuirile care mi se aduc sunt false si lipsite de orice temei. Mai mult, sunt sigura ca situatia a fost regizata de o maniera in care cei care se declara luptatori cu regimul, uzeaza de populism si minciuna pentru a iesi cu orice pret in evidenta. Orice problema aparuta in orice domeniu este folosita de ei pentru a suscita pe cat e posibil mai mult atentia asupra activitatii dansilor. Si aici scopul scuza mijloacele.

E pacat ca unii se lasa manipulati. E pacat ca ura nu lasa loc pentru argumente. Si e pacat ca uitam sa fim responsabili pentru ceea ce facem, vorbim si scriem, chiar daca asta ne-o cere bunul simt.