Motivul pentru care bebelusii de pana la un an, din familiile social vulnerabile din Causeni nu mai primesc lapte praf compensat de stat. Mama: "Am inteles ca nu pot face nimic". Ce spun autoritatile - VIDEO

Irina Romanov a devenit mama de tripleti, in iunie anul trecut. A fost nespus de fericita sa afle ca va avea doua fetite si un baietel, dar recunoaste - cheltuielile sunt foarte mari. Asa ca, imediat dupa nastere a cerut ajutorul autoritatilor, care ofera lapte praf gratuit.

Irina ROMANOV, MAMA: "Mi-au spus ca pentru 2017 nu au fost prevazuti bani in bugetul statului pentru asa ceva, dar adresati-va in 2018.”

Irina spune ca la inceput, pentru procurarea laptelui cheltuia lunar pana la 10 mii de lei. Acum, dupa ce a diversificat alimentatia copiilor sai, costurile s-au redus pana la 5 mii de lei.

Irina ROMANOV, MAMA: "Am mai sunat in aceste zile si am inteles ca eu nu pot face nimic."

Responsabilii de la spitalul raional din Causeni ne-au spus ca de anul trecut consiliile raionale nu mai distribuie bani institutiilor medicale pentru procurarea laptelui praf. Mai nou, aceasta sarcina i-a revenit primariilor.

Savelie IEPURE, MEDIC PEDIATRU SPITAL RAIONAL CAUSENI: "Medicul de familie face un calcul, de cate pachete cu lapte praf au nevoie."

Femeia sustine ca a scris o cerere la primarie, insa nu a primit niciun raspuns.

Irina ROMANOV, MAMA: "Au hotarat sa ne dea un ajutor de 2 mii de lei. Eu nu am cerut ajutor material. Ne descurcam cu hainutele si altele. Imi trebuie lapte praf. Doamna din contabilitate mi-a spus sa vin sa iau cele 2 mii de lei."

La polul opus, vicepresedintele raionului, Veaceslav Negai, ne-a spus ca nu stia despre aceasta problema, iar cheltuielile familiei ar putea fi compensate, doar ca trebuie sa fie depuse solicitari din partea primariilor ori a institutiilor medicale din localitate.

Valentina PANFILOV, SEF CENTRU SANATATE CAUSENI: "Noi facem listele. Facem selectia. In lista asta intra doar familiile social-vulnerabile."

Potrivit responsabililor, in localitate sunt peste 100 de familii care au nevoie de alimentatia, compensata de stat. Pretul unei cutii de lapte praf variaza intre 80 si 270 de lei.