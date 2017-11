Motivul pentru care MAI, IGP si Inspectoratul de la Buiucani ar putea sa-i plateasca unui barbat despagubiri in valoare de 300 de mii de lei - VIDEO

Dorin Afanas este profesor de matematica la universitatea din Tiraspol. Barbatul spune ca totul a inceput inca in 2012, in urma unui conflict cu niste vecini, care incercau sa-l impuna sa le vanda camera dintr-un camin de la Ciocana. Intr-o zi el spune ca s-a pomenit cu un politist la usa si cu o amenda emisa pe numele lui pentru huliganism.

Dorin AFANAS, VICTIMA: “Acest proces verbal, eu l-am atacat in instanta de judecata. Prima instanta l-a anulat. Dupa asta, politistul a contestat decizia la Curtea de Apel.”

Pana la pronuntarea Curtii de Apel, care a decis sa mentina decizia primei instante, barbatul spune ca a fost terorizat de politistul, care i-a aplicat amenda. Intimidarile ar fi continuat si dupa emiterea hotararii Curtii.

Dorin AFANAS, VICTIMA: “Eram chemat la sector, unde mi se spunea ca iata de exemplu s-a furat un telefon si parca as fi eu de vina. Mi se incrimina ca am furat niste chei. Imi spunea, fii mai atent acolo cu vecinii ca mai sunt si alte posibilitati… Primeam si pe telefonul mobil diferite amenintari.”

Barbatul sustine ca aceste acuzatii i-au afectat imaginea, el fiind profesor la universitate. Asa ca s-a plans in instanta si a cerut prejudicii morale si materiale in valoare de 300 de mii de lei de la Ministerul de Interne, IGP si Inspectoratul de politie Buiucani.

Atat instanta de la Buiucani, cat si cea de la Apel au respins cererile. Recent Curtea Suprema de Justitie a remis dosarul spre rejudecare la Curtea de Apel. Intre timp, conflictele cu vecinii nu s-au terminat, iar in toamna anului 2014, Dorin Afanas spune ca a fost batut cu bestialitate de 6 indivizi in scara blocului in care locuieste.

Dorin AFANAS, VICTIMA: “Au fost rupte trei coaste, iar din cauza asta, am stat pe foaie de boala, vreo 80 de zile.”

Agresorii s-au dovedit a fi rude ale vecinilor cu pricina, dar si apropiati ai politistii vizati. Barbatul a depus o plangere la politie, iar de atunci, acest dosar bate pasul pe loc, spune avocatul sau.

Marina AFANAS, AVOCAT: “Nu a fost transmis in judecata. Se stiu doar 3 persoane cunoscute si chipurile se cauta celelalte trei persoane.”

Avocatul profesorului s-a plans si la procuratura, iar procurorii au anuntat ca au trimis o sesizare catre Inspectoratul de politie Buiucani in care cer ca politistii sa fie atentionati. Solicitati de Pro TV, cei de la ministerul de interne, ne-au directionat catre IGP. Am trimis o solicitare in scris la Inspectorat, iar responsbailii de acolo ne-au spus ca vor veni ulterior cu un raspuns.