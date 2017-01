Motivul pentru care zeci de soferi au fost trasi pe dreapta de agentii de patrulare. Actiunea este menita sa nu urce beti la volan: "Un pahar de vin stiam ca nu depaseste norma" - VIDEO

Spre deosebire de operatiunea nopti albe, soferii care au fost trasi astazi dimineata pe dreapta de catre agentii de patrulare nu au suflat in etilotest. Acestia au prmit un pliant. Actiunea este menita sa nu urce beti la volan.

Pliantul contine date statistice. Este scris ca in 2016 a crescut numarul soferilor prinsi bauti la volan, ajungand la 5710. Conducatorii auto nu prea au fost interesati de aceste informatii.



"Nu stiu, nu ma intereseaza. Un pahar de vin stiam ca nu depaseste norma”.

"Eu pe drum nu consum, dar daca ceva o las acasa”.

“Care este norma admisa? Noi nu consumam alcool”.

“Nu va fi niciodata limitarea definitiva. Ca moldovenii sunt acoolici”.





Unii soferii cred ca un pliant nu este de ajuns pentru a rezolva problema.



“Trebuie de schimbat tot sistemul nu pursimplu campania asta nu va schimba foarte multe lucruri. Puteti sa deschideti pliantul vedeti ce Speram sa le plateasca si cei de la guvernare cand incalca si ei. Nu este sigur”.

Anatolie MUNTEANU, VICEMINISTRUL JUSTITIEI "Eu mizez pe mintea care o sa intinda mana sa ia acest pliant."



In timpul operatiunii, chiar sub ochii agentilro de patrulare s-a produs un accident. Soferul unui Mercedes care parcase langa masina politiei nu s-a asigurat si a tamponat un troleibuz.

“Cum eu daca merg si ajung indreptul lui si da inapoi. Nu s-a uitat und e merge”.

Nicolae SAVA, OFITER DE PATRULARE "Conducatorul auto de la mercedes nu s-a asigurat si a dat cu spatele si atamponat trolebuzul. ”

“Aveti drepul sa va parcati. Probabil da."

In prezent, in tara noastra sunt 2600 de soferi, care au ramas fara permise de conducere dupa ce au fost prinsi bauti la volan. Campania lansata astazi, este organizata de Inspectoratul National de Probatiune si Inspectoratul National de Patrularecu suportul Uniunii Europene. In total vor fi repartizate peste 25 de mii de pliante in toata tara. 26 de persoane au decedat anul trecut in urma accidentelor produse de soferii chercheliti.