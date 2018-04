Mai multi moldoveni au ales sa petreaca minivacanta de 4 zile in pasi de dans la festivalul “Mai Retro”. Au admirat masinile de epoca, au gustat din bucate alese: "Sunt foarte impresionat" - VIDEO

Masinile pe care nu prea ai sansa sa le zaresti circuland pe strazile capitalei au putut fi admirate la “Mai Retro”. Daca femeile au fost cucerite de culori, privirea barbatilor a fost atrasa de modele. Chiar si asa unii vizitatorii spun ca au ramas dezamagiti.

“Sunt cam putine si anul trecut le-am vazut tot pe acestea. Nu-i deosebire tare mare.”

In premiera in acest an organizatorii au venit si cu un concurs al fanfarelor, la care s-au adunat orchestre de pe intreg teritoriul Moldovei.

Atmosfera cu parfum de candva a fost completata si de prezentarea a sapte colectii semnate de designerii autohtoni. Defilarea nu a fost pe podium, dar pe iarba verde.

Viorela DIMICI, ORGANIZATOARE PREZENTARE DE MODA: “Scopul este promovarea brandului autohton, pentru ca ceea ce fac ei fac bine.”

Marina CIMBIR, ORGANIZATOARE PREZENTARE DE MODA: ”Ne-am ocupat de o editie putin mai vualata. Vor si sapte colectii dintre care doua pentru copii.”

Cei mai fericiti au fost copiii. Departe de oras, in armonie cu natura si libertate, picii s-au bucurat de concursuri sportive si multa distractie.

“Sunt pentru prima oara si sunt foarte impresionat. Masinile imi plac toate.”

Organizatorii spun insa ca in acest an colectia de masini este si mai bogata, iar pe langa aceasta au pregatit pentru vitatori un targ de obiecte de artizanat si anticariat si master-class-uri culinare.

Ana BIDIC, ORGANIZATOARE: “Avem expozitia de masini retro, care in acest an sunt si mai multe. Avem artisti tineri, banduri. Am pus accentul pe tineri care acum se lanseaz pe piata muzicala.”

Vizitatorii au stat tolaniti pe iarba si s-au bucurat de soarele primavaratic, iar spre seara au asistat la un foc de tabara si un concert spectaculos. Azi va fi organizata cea mai mare discoteca retro in aer liber, iar maine, in ultima zi de festival, muzica folk va fi vedeta evenimentului.